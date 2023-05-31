تشافي: عودة ميسي إلى برشلونة تعتمد عليه كلياً

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن رجوع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يعتمد بشكلٍ كلي عليه وبنسبة 99 بالمئة.

وسيطر الحديث الدائر حول مستقبل "ليو" على وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة نظراً لاقتراب العقد الذي يربطه بباريس سان جيرمان على الانتهاء.

وسيصبح الأرجنتيني لاعباً حراً بالتالي خلال الصيف يستطيع اختيار الوجهة التي يراها مناسبة.

وارتبط اسم صاحب الـ 35 عاماً بعدة أندية على غرار إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي، علاوة على عودة محتملة إلى البارسا الذي صنع معه الأمجاد.

ماذا قال تشافي عن عودة ميسي إلى برشلونة؟

قال المدرب الشاب في تصريحات لقناة "TV3" المحلية: "العودة تعتمد على ليونيل، إذا أراد القدوم إلى برشلونة، سنفعل ما بوسعنا لتحقيق هذا الشيء، أعتقد أن الظروف مناسبة.

"من ناحية كروية، أرى أن بإمكانه مساعدتنا كثيراً، لكن الأمر يعتمد عليه بنسبة 99%."

الجدير بالذكر أن تشافي وميسي صديقان مقربان منذ الفترة التي قضياها سوياً في صفوف البارسا وحققا خلالها العديد من البطولات والإنجازات التاريخية في واحدة من أفضل حقب النادي على مر العصور.