تشافي: غوارديولا يحتاج للمزيد من الأموال في سيتي

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد ونجم برشلونة السابق أن بيب غوارديولا بحاجة إلى المزيد من الأموال في مانشستر سيتي.

وكان سيتي قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وبخصوص ذلك، قال أسطورة البارسا الذي قضى أفضل سنوات مسيرته تحت إشراف "بيب" أن مواطنه الإسباني بحاجة إلى 3 صفقات استثنائية: "مانشستر سيتي بحاجة إلى مواصلة دعم بيب غوارديولا في سوق الانتقالات وإضافة 3 لاعبين من العيار الثقيل إلى الفريق".

وتابع في تصريحات لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية حول ما يحدث في سيتي: "كان الموسم مخيباً للآمال بالنسبة لغوارديولا ومشجعي مانشستر سيتي.

"خسارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا أمر مؤسف للغاية، لأن الفريق بدأ الموسم وهو يستهدف كلا اللقبين.

"الخروج من دوري أبطال أوروبا كان مؤثراً أكثر لأن سيتي لم يفز بلقبه قط، لديهم العديد من اللاعبين الجيدين، لكن بيب يحتاج إلى المزيد من الدعم في سوق الانتقالات هذا الصيف.

"لا يحتاجون للكثير من اللاعبين الكبار، فقط ثلاثة لاعبين استثنائيين، أعلم أن هذا لن يأتي بثمن بخس، لكني أود أن أرى بيب يحصل على المزيد من المال لإعادة البناء".

وحول اللاعبين الراحلين قال: "وصلوا إلى المرحلة التي تحدث في جميع الأندية الكبرى، حيث يقترب بعض اللاعبين المهمين جداً من نهاية مسيرتهم، (فينسان) كومباني و(دافيد) سيلفا لا بد وأن يتم تعويضهما بلاعبين من نفس المستوى".

يذكر أن غوارديولا حصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين فضلاً عن الرباعية المحلية لأول مرة في تاريخ إنجلترا، لكن لقب دوري الأبطال ما زال يستعصي على النادي السماوي.