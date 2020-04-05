تشافي: ميسي الأفضل في التاريخ

ضم أسطورة برشلونة، تشافي هيرنانديز، صوته إلى الأصوات التي تعتبر ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتفوق كذلك على زميلهما السابق والمتواجد حالياً في السجن، رونالدينيو.

ويرى تشافي المدير الفني الحالي للسد أن البرازيلي ساعد ميسي كثيراً في بدايته الأولى مع البارسا، مؤكداً أن رونالدينيو يعتبر كذلك من بين الأفضل في التاريخ، لكنه كان يفتقد للاستمرارية في أدائه.

وقال تشافي في تصريحات نقلها موقع "غلوبوسبور" البرازيلي: "رونالدينيو من بين أفضل لاعبي كرة القدم، لكنه كان يفتقد للاتساق والاستمرارية في أدائه خلال سنواته الأخيرة، لهذا اعتبر ميسي هو الأفضل على الإطلاق".

وواصل أسطورة برشلونة السابق تصريحاته بقوله: "ميسي يبقى فوق الجميع بسبب استقرار أدائه، وهناك مجموعة وراءه من اللاعبين الكبار مثل بيليه، و(زين الدين) زيدان، و(يوهان) كرويف، ورونالدو، و(ألفريدو) دي ستيفانو، ورونالدينيو، و(كريستيانو) رونالدو".

رغم ذلك يرى تشافي أن ميسي لم يكن ليصل إلى هذه المستويات دون مساعدة من رونالدينيو الذي أعانه على الاندماج في برشلونة فقال: "عندما كان رونالدينيو يبلغ من العمر 26 و27 عاماً بدأ ميسي في التدرب وكان عمره 16 و17 عاماً، وهنا رونالدينيو تبنّى ميسي كأخ صغير وكانت علاقتهما جيدة للغاية.

"رأى رونالدينيو أن ميسي يتمتع بشيء مميز ولهذا كان يساعده كثيراً ويرحب به مثل أي واحد من أفراد عائلته، كما كان يتوقع له أن يكون الأفضل في العالم وأن يصل إلى هذه المكانة، صحيح أن موهبة ليو فطرية، لكن لا يجب أن نخفي أن رونالدينيو ساعده على تكوين علاقة جيدة مع الجميع بغرفة الملابس".