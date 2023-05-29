تشافي: ميسي يستحق وداعية من برشلونة مثل بوسكيتس وألبا

أعرب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن سعادته البالغة بأن سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا سيرحلان عن الفريق نهاية الموسم الحالي وهما متوجان كأبطال للدوري الإسباني 2023.

وبالتأكيد أن المايسترو لم ينس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبالتحديد في هذا الشأن، حيث أنه رحل في 2021 عن البارسا بالدموع بسبب أزمة النادي الاقتصادية، ولم يتلقى تلك الوداعية التي يستحقها رغم أنه أسطورة من أساطير النادي الكتالوني بلا شك.

تشافي يعتقد أن ميسي لم يكتب بعد الفصل الأخير له في حكايته مع برشلونة

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات تشافي مؤخرًا بعد رحيل نجمين من البلوغرانا وهما بوسكيتس وألبا، حيث قال: "لقد كان وداعًا عاطفيًا لإثنين من أساطير النادي، لقد كانا من أفضل ما رأيت في المراكز التي لعباها وسنشتاق لهما بالتأكيد".

وأضاف: "لقد أخبرتهما أنهما محظوظان لأنه ليس كل شخص تتاح له الفرصة بأن يحظى بوداعية في الكامب نو مثل هذه، لقد عشت هذه اللحظات أيضًا وأكثر، خاصة وأنني رحلت في موسم الثلاثية".

وتابع: "ليونيل ميسي يستحق أن يحظى بوداعية مثل الآخرين، وهذا ما يشغلنا جميعًا، لكن دعونا نرى ما سيحصل، الجميع يحب ميسي بلا استثناء، لكن هذا لا يعني تأكيد قدومه للبارسا من عدمه، إنه الأفضل في التاريخ والأفضل في برشلونة، لكن في النهاية كل شيء يعتمد على ما يريده هو".

واختتم تشافي معلقًا على تسليم شارة القيادة لسيرجي روبرتو وقال: "سيرجي روبرتو هو القائد العاشر للفريق، إنه يتحدث أكثر مما يعتقد معظم الناس، أنه لاعب لا يقدر بثمن وسيكون قائدًا عظيمًا للفريق".