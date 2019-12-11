تشافي: هدف السد بلوغ نصف نهائي مونديال الأندية

أكد النجم تشافي هيرنانديز مدرب السد صعوبة المواجهة الافتتاحية التي يخوضها فريقه أمام هينغين بطل أوقيانوسيا في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وطالب تشافي لاعبي فريقه بتقديم أفضل ما لديهم خلال البطولة، وعدم الخوف من خوض هذا التحدي، لأنهم لاعبون موهوبون للغاية وقادرون على إثبات وجودهم وتألقهم أمام العالم في هذه البطولة.

وأكد المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي للمباراة: «أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، التي سنلعب خلالها مع أفضل الأندية في العالم، ونحن شعر بحماس كبير للعب وبداية البطولة، رغم أننا نعلم جيداً حجم الصعوبات التي سنواجهها طوال المنافسات كون جميع الأندية الموجودة هم أبطال قاراتهم".

وقال تشافي أيضاً: سنحاول أن نقدم أفضل مستوياتنا، وسنرى ما يحدث لاحقاً لأنه لا يمكن لأحد أن يعلم ماذا سيحدث في كرة القدم، لكن علينا التعامل مع البطولة خطوة بخطوة.

وأوضح النجم الإسباني أن بطل أوقيانوسيا جيد، والمهمة معه ستكون صعبة، لكننا سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا ونترك مردودا جيدا عن الكرة القطرية، وفريق السد.

وبسؤاله عن تدريب السد بعدما سبق له اللعب ضده في بطولة كأس العالم رد قائلاً: «الآن أنا ليست لي علاقة ببرشلونة، فأنا أشكل جزءاً من نادي السد، وفخور جداً بأن أدرب هذا الفريق ولاعبيه، وشرف لي أن أقوده في هذه البطولة الكبيرة، ونحن سعداء للغاية بهذه المشاركة وسوف نبذل أقصى ما لدينا لننافس بقوة ونحقق نتائج إيجابية».

وأضاف: نحن سوياً كجهاز فني ولاعبين منذ خمسة أشهر، وكل اللاعبين يعرفون جيدا فلسفتي التدريبية، وفي الماضي كنت لاعباً ببرشلونة والآن أخوض مهمة مختلفة مع هذه العائلة وشرف كبير لي أن أكون مدرباً للسد زعيم الأندية القطرية.

وتابع تشافي: «أخبرت اللاعبين بأن هذا شرف كبير اللعب في كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي تعد من أقوى وأفضل البطولات على مستوي العالم، وهذا أمر يعني لهم الكثير».

أما عن مونتيري المكسيكي ومواجهته في حالة تخطي هينغين فقال: قمت بتحليل الفريق المكسيكي، لكن يجب علينا في الأول أن نتخطى هينغين، ومثلما هي مباراة صعبة، فإن لقاء مونتيري سيكون صعباً للغاية لأن لديه لاعبين جيدين للغاية، وعادة مواجهات فرق أميركا الجنوبية أو الوسطى تكون صعبة ومعقدة للغاية.

وعن كونه كأول شخص يشارك في كأس العالم للأندية كلاعب وكمدرب قال تشافي: هذا شيء ممتاز للغاية بالنسبة لي، وهذه معلومة جديدة بالنسبة لي لم أكن أعرفها من قبل، ولكن هذا الأمر يعطيني حافزاً كبيراً في مباراة الغد لتحقيق الفوز، خاصة أنني لعبت في البطولة 3 مرات، وفزت فيها باللقب مرتين، ولكن الأمر مختلف هذه المرة.