تشافي يحسم الجدل ويكشف حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة

رد مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز على الشائعات والأخبار التي ربطت اسم البرازيلي نيمار مؤخرًا بالعودة إلى القلعة الكتالونية خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وكان النجم البرازيلي قد ارتبط اسمه بقوة بالرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث أن النادي الفرنسي يضغط بقوة للتخلص من اللاعب خاصة بعد المستوى المتذبذب والإصابات الموسم الماضي.

تشافي يرد على شائعات عودة نيمار إلى برشلونة

وفقًا لموقع "90min"، فإن رئيس البارسا خوان لابورتا مهتم بشدة بالتوقيع مع نيمار وإعادته للفريق هذا الميركاتو، لكن بالنسبة لتشافي فهو يفضل أن يستهدف النادي التعاقد مع نجم السيتي بيرناردو سيلفا.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز بكأس خوان غامبر على حساب توتنهام بنتيجة 4-2، سئل تشافي عن حقيقة عودة نيمار إلى برشلونة، ورد قائلًا: "لا يمكنني أن أصرح بأي شيء حول نيمار".

وتابع: "العام الفائت تحدثت حول أحد اللاعبين من إحدى الفرق، واشتعل غضب ذلك النادي بسبب ما قلته، لذا من الآن وحتى نهاية سوق الانتقالات سنرى ما الذي سيحدث".

تشافي علق أيضًا على حاجة البلوغرانا للتحضير جيدًا هذا الموسم، وقال: "علينا أن نقوي أنفسنا جيدًا، الإدارة الرياضية ورئيس النادي يعلمان ذلك تمامًا، على أي حال أنا سعيد بما قدمه اللاعبين خلال التمارين وخلال التحضيرات والمباريات الودية".