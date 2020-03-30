تشافي يختار تشكيلة برشلونة الأنسب برأيه

كشف نجم برشلونة السابق ومدرب السد الحالي تشافي هيرنانديز عن التشكيل الذي سيستخدمه إذا عاد لتدريب البارسا في المستقبل.

وحاول برشلونة إعادة نجمه السابق لتدريب الفريق وخلافة إيرنيستو فالفيردي بعد إقالة الأخير، لكن صانع الألعاب السابق رفض ليتم تعيين كيكي سيتيين.

وقال صانع الألعاب لـ "فانغارديا": "سأبحث عن لاعبين بصفات استثنائية، مثل نيمار، لا أعرف إذا ما كان يناسب البيئة الاجتماعية، لكن كروياً بالتأكيد.

"يفتقر برشلونة للاعبين من ذلك الطراز، عكس بايرن ميونيخ مثلاً، الذي لا يحتاج للكثير من الإضافات، (جايدون) سانشو أو (سيرج) غنابري مثلاً، جزء كبير من التشكيل الحالي رائع برأيي.

"(مارك أندريه) تير شتيغين الحارس الأفضل في العالم، (جوردي) آلبا أفضل ظهير أيسر في العالم، (جيرارد) بيكيه أفضل قلب دفاع في العالم، (سيرجيو) بوسكيتس أفضل لاعب وسط دفاعي بالعالم.

"أضف إليهم (لويس) سواريز، وآرتور، و(فرينكي) دي يونغ، والثنائي الأخير يمكنه أن يستمر لعشر سنوات في برشلونة، ومع كل ذلك (ليونيل) ميسي أفضل لاعب في العالم".

وتحول تشافي للحديث عن علاقته بالراحل يوهان كرويف: "أخبرني يوماً أن التدريب أقرب شيء للعب، وهذه حقيقة، وقتها لم أكن أعرف ماذا سأفعل، أخبرني أن برشلونة سيطلبني يوماً ما.

"قال لي أني أعرف برشلونة وأملك الخبرة، إذا كانت كرة القدم ديانة، فكرويف هو الإله".

وتعتبر تجربة السد الأولى لتشافي على مستوى التدريب، وقد نجح خلالها في تحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والقاري.