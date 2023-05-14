تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد فوز برشلونة بالدوري الإسباني

قاد المدير الفني تشافي هيرنانديز فريق برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى في آخر 3 مواسم بعد انتصاره ليلة الأحد على جاره إسبانيول بنتيجة 4-2.

ودخل المدرب الشاب بالتالي قائمة تاريخية فريدة بعد قيادته البارسا لاقتناص لقب الليغا للمرة الـ 27 على مر التاريخ.

وكشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصائيات أن تشافي بات خامس شخص في تاريخ النادي الكتالوني يظفر بلقب الدوري الإسباني كلاعب ومدرب.

وسبق صانع الألعاب السابق لهذا الإنجاز كلٌ من جوسيب ساميتيير ويوهان كرويف وجوسيب غوارديولا ولويس إنريكي.

يذكر أن إدارة برشلونة وضعت ثقتها في المدرب الشاب صاحب الـ 43 عاماً من أجل انتشال الفريق الأول من كبواته في الأعوام الماضية وبناء تشكيلة قادرة على الرجوع إلى القمة في أسرع وقت ممكن.