تشافي يرفض عرض برشلونة

أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب السد رفض عرض برشلونة لتولي مسؤولية تدريبه في يناير.

وقالت الصحيفة أنه من الممكن عودة تشافي للبلاوغرانا في يونيو، كونه يتطلع إلى بدء مشروعه من بداية موسم بدلاً من منتصفه.

واعتبرت الصحيفة أن من الأسباب التي جعلت تشافي يرفض عرض البارسا هو التقدير الذي يكنه مدرب السد لإيرنيستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة، وبالتالي لا يريد خلافته في وسط الموسم، بالإضافة لاحترام تشافي لعلاقته الجيدة بالسد الذي منحه الفرصة لبدء مسيرته التدريبية، حيث ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم المقبل.

كما كشفت الصحيفة إلى أن رفض تشافي لقيادة برشلونة في يناير يرتبط أيضاً بالتزامه تجاه فيكتور فونت، المرشح الرئاسي المحتمل لمواجهة جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات برشلونة، حيث يفضل تشافي قيادة الفريق الكتالوني في عهد فونت مستقبلاً، وليس الآن في ظل وجود إدارة بارتوميو.

وكان تشافي قد صرح بعد مباراة السد والريان التي فاز فيها الزعيم بأربعة أهداف لهدف وتأهله لنهائي كأس قطر أنه لا يستطيع إخفاء حلمه بتدريب برشلونة يوماً ما.

وأضاف: "أود أن أدرب برشلونة وأنا أشجعه وحلمي أن أدرب برشلونة والآن تركيزي ينصب على السد، و(إيريك) أبيدال صديقي وأكن احتراماً لبرشلونة وللسد وتركيزي على المباراة المقبلة أمام الدحيل ولا أستطيع أن أنكر اللقاء معه ومع الأصدقاء من برشلونة وكان قدومهم هنا لرؤية عثمان ديمبيلي المصاب والذي يعالج هنا في الدوحة وتركيزي هنا مع السد والمشوار المقبل، أمامنا مباراة مهمة في النهائي أمام الدحيل نركز عليها بصورة كبيرة".