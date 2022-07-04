تشافي يريد التخلص من 6 لاعبين قبل تدريبات برشلونة الاستعدادية

لا يرى المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مستقبلاً لـ 6 من لاعبي برشلونة هذا الصيف، وقد طلب من إدارة النادي التخلص منهم سريعاً وفقاً لتقرير نشره موقع "ترايبل فوتبول".

ولا يرغب تشافي في الإشراف على هؤلاء اللاعبين خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد التي ستنطلق اليوم الاثنين، وهم ريكي بوتش وأوسكار مينغيزا وكليمون لونغليه وسامويل أومتيتي وموسى واغيه ونيتو.

ويعاني بعض من اللاعبين المذكورين من قلة المشاركات لفترات طويلة مثل أومتيتي ونيتو، فيما يعود واغيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة عام كامل.

ومع أن بوتش ومينغيزا خريجا أكاديمية برشلونة، إلا أن تشافي يرى أنهما فشلا في إثبات أحقيتهما بالاستمرار مع الفريق.

وستعمل الإدارة على بيع أو إعارة اللاعبين المذكورين هذا الصيف رغم صعوبة الأمر في بعض الحالات نظراً للأجور المرتفعة التي يتقاضاها بعضهم.

يذكر أن البارسا يسعى لضم النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب تدعيم خط الدفاع بصفقة من العيار الثقيل في ظل ارتباط أسماء مثل الهولندي ماتيس دي ليخت والسنغالي كاليدو كوليبالي بالقدوم إلى ملعب كامب ناو.