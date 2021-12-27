تشافي يريد مزراوي وغايا في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز يريد جلب المغربي نصير مزراوي من أياكس وخوسيه غايا من فالنسيا إلى برشلونة.

ولم ينل سيرجينو ديست إعجاب ورضا المدير الفني الجديد للبارسا، ويرى أن مزراوي يعد البديل الأنسب له.

في الوقت ذاته، يعد غايا الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أحد الأهداف التي يتابعها النادي الكتالوني منذ فترة ليست بالقصيرة ولا يمانع فالنسيا بيعه مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد مزراوي (24 عاماً) مع أياكس صيف العام القادم، فيما يمتد عقد غايا مع الخفافيش حتى يونيو من عام 2023 وتبلغ قيمته الحالية 35 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة.