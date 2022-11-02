تشافي يريد ميسي لكن برشلونة يماطل في التحرك لإرجاعه

تزايدت التقارير التي تشير لإمكانية رجوع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى برشلونة صيف العام القادم، في ظل اقتراب عقده الحالي مع باريس سان جيرمان من الانتهاء.

لكن غيليم بالاغ، كاتب سيرة "ليو" الذاتية شدد على أن النادي الكتالوني لم يقدم أي عرضٍ للاعب حتى الآن.

برشلونة لم يتحرك لضم ميسي بعد

وكتب بالاغ لصحيفة "لي فيغارو" الفرنسية: "في الوقت الحالي، لم يعرض البارسا أي شيء، ما يتم تناقله مجرد كلمات، ليس لديهم خطة رياضية أو مشروع اقتصادي، لم يجروا أي حوارات، لا وجود لأي اتصال ما بين جوان لابورتا (رئيس برشلونة) وليو أو والده خورخي.

"تشافي يريده، وهذا شيء واضح، كما هو الحال بالنسبة للابورتا، لكن ليس هنالك أي تحرك جاد.

"إذا أرادوا إرجاعه، فعليهم التحرك سريعاً."