تشافي يسمح لـ 5 لاعبين بالتغيب عن استعدادات برشلونة للموسم الجديد

وافق الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اليوم الخميس على تغيب خمسة لاعبين من الفريق عن بداية المرحلة الاستعدادية للموسم القادم والتي ستنطلق في الرابع من شهر يوليو المقبل.

وهؤلاء اللاعبون هم من يرغب النادي الكتالوني بالتخلي عنهم خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم المدافعون كليمون لونغليه وسامويل أومتيتي وأوسكار مينغيزا، ولاعب خط الوسط ريكي بوتش، والمهاجم مارتن برايثوايت.

وارتبط لونغليه بانتقال محتمل إلى توتنهام هوتسبير، فيما يبدو أومتيتي مرشحاً للرجوع إلى فرنسا.

أما مينغيزا وبوتش فقد ينتهي بهما المطاف في فرق إسبانية أو إيطالية.

ورغم وصول عدة عروض لبرايثوايت، إلا أن الدنماركي لا يرغب في مغادرة برشلونة، علماً بأنه بحاجة للمشاركة في المباريات قبل أشهر معدودة من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.