تشافي يصدم أنسو فاتي بقرار يخص مستقبله مع برشلونة

البوابة – كشف الصحفي خافي ميغيل أن تشافي هيرنانديز قرر إخبار المهاجم الشاب أنسو فاتي أنه لن يعتمد عليه في برشلونة الموسم القادم ولن يكون ضمن خطط الفريق.

وبحسب التقارير، فإن فاتي سيتم إبلاغه بهذا التغيير بمجرد أن يتم حسم لقب الدوري الإسباني، مما يعني أنه في حالة فاز البارسا يوم الأحد القادم وضمن اللقب، سيتم إعلام اللاعب رسميًا بالقرار.

تشافي لن يعتمد على أنسو فاتي في برشلونة الموسم القادم

أكد الصحفي خافي ميغيل بحسب موقع "Barca universal" أن رحيل فاتي سيكون جزءًا من الاستراتيجية المتسارعة في النادي التي تتضمن رحيل عدد من اللاعبين الآخرين للتخفيف من وطأة الأزمة المالية وتطبيقًا للخطة الاقتصادية المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ولم ينجح فاتي بتقديم ما كان متوقعًا منه مع البلوغرانا، وقد تكون الإصابات التي تعرض لها اللاعب جزءًا من هذا الفشل، لكن على الجهة الأخرى ساهم بوري فاتي والد اللاعب الإسباني بتدمير سمعة ابنه من خلال تصريحات مثيرة للجدل للإعلام.

وبالعودة لمارس الماضي، انتقد والد فاتي طريقة تعامل تشافي وبرشلونة مع ابنه، وقال: "لا أفهم لماذا لا يشرك تشافي فاتي مع الفريق، عليه أن يكون لديه أسباب لذلك، أنسو حتى الآن ليس غاضبًا لأنه يعتبر تشافي مثله الأعلى، ولكنني كأب غاضب جدًا مما يحدث".

من ناحية أخرى، أشارت بعض التقارير أن هناك أندية مهتمة بفاتي وتواصلت بالفعل مع وكلائه مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتوتنهام، إلّا أنه حتى هذه اللحظة لا يزال مستقبل المهاجم الشاب ضبابيًا ولم يتم تأكيد أي شيء.