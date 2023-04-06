تشافي يطالب بـ "الهدوء" بعد سقوط برشلونة المدوي أمام ريال مدريد

البوابة - طالب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بـ "الهدوء" بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها الفريق أمس على أرضه أمام الغريم ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

وسقط البارسا برباعيةٍ دون رد على أرضية ملعب كامب ناو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه ذهاباً خارج ملعبه بهدف ليغادر البطولة بمجموع المواجهتين 4-1.

ماذا قال تشافي ؟

أكد المدرب الشاب في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة: "يجب أن نبقى متحدين وهادئين، إنها لحظة صعبة، في مثل هذه الأوقات ترون ردة فعل الفريق، إنها ليلة عصيبة وخسارة ثقيلة، تنافسنا بصورة لا تعكس النتيجة النهائية.

"أخطأؤنا في عدم القدرة على التنافس جعلتنا نخسر، كنا جيدين جداً في الشوط الأول، وكنا الطرف الأفضل من حيث اللعب والفرص والاندفاع. لكن الأحوال تغيرت بمجرد تلقينا الهدف الثاني."

يذكر أن برشلونة سيكتفى على ما يبدو بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم كونه يبتعد حالياً بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد ثاني الترتيب.