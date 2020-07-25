تشافي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب السد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع النادي القطري عن تشافي قوله: “لن أتواجد مع الفريق لدى عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

“قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كورونا.

"لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل.

“سأكون حريصاً جداً على العودة لروتين حياتي اليومي والعمل، اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب”.