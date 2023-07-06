تشافي يكشف حقيقة رحيل هذه الأسماء عن برشلونة بالصيف

تحدث تشافي هيرنانديز عن مستقبل عدد من اللاعبين في برشلونة الذين ارتبط اسمهم بالرحيل عن النادي هذا الصيف، ولم يكشف الكثير من التفاصيل حول من يريد المغادرة، لكنه أكد أنه يشجع تمامًا على ذلك.

وعلى الرغم من أنه لم يتطرق لذكر الأسماء التي سترحل، إلّا أن تشافي كان منفتحًا بشأن الحديث حول المناطق التي يريد أن يعززها في تشكيلة الفريق الموسم المقبل.

تشافي يحسم الجدل حول الأسماء التي ستغادر برشلونة هذا الصيف

وفقًا للتقارير الأخيرة على موقع "Football Espana"، فإن أحد المرشحين الرئيسيين لمغادرة النادي هذا الصيف هو لاعب خط الوسط فرانك كيسي، حيث تم ربط اسمه بالانتقال لعدة أندية منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

وخلال تصريحات صحفية جديدة، أوضح تشافي أنه ناقش مع كيسي مستقبله مع البلوغرانا قبل العودة إلى التدريبات يوم الإثنين، وقال: "لقد تحدثت معه، نعم أنه يعرف الوضع في النادي بالفعل، لكنها محادثة خاصة بيننا ولن أتحدث عن تفاصيلها للعلن".

وسئل تشافي أيضًا حول ما إذا كان قد أجرى نفس المحادثة مع بقية اللاعبين الذين لا ينوي الاعتماد عليهم الموسم المقبل، وقال: "أتفهم أوضاع جميع اللاعبين، ليس أمرًا لطيفًا أن تخبر لاعبًا أنه لن يتم الاعتماد عليه كثيرًا لكنني مجبر على فعل ذلك في النهاية لأنني أنا المدرب".

وتابع: "في العادة ينتهي بهم الأمر بشكرك على صدقك وصراحتك، حتى لو كانوا غاضبين في البداية، لكن هذه الحياة وهكذا تسير الأمور في كل مكان".

واختتم حديثه حول أنسو فاتي وفيران توريس اللذان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالرحيل عن النادي، وقال تشافي: "تحدثت معهما، سواء من خلال الرسائل أو وجهًا لوجه، واعتبارًا من 10 تموز عندما نعود إلى العمل سنرى ما يكننا تعزيزه، علاوة على كل ذلك وقبل كل شيء سنرى ما إذا كان الوضع الاقتصادي في النادي مناسبًا أم لا".