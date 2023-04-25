تشافي يوافق أنشيلوتي الرأي

البوابة - اتفق الشاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع تصريحات المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فيما يتعلق بفارق الجودة بين الفريقين.

وقال أنشيلوتي مؤخراً أن فارق النقاط الحالي ما بين ريال والبارسا في الدوري الإسباني لا يعكس بالضرورة الفجوة في المستوى بين الغريمين.

ويحتل البلاوغرانا صدارة ترتيب الليغا برصيد 76 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الفريق المدريدي ثاني الترتيب.

كيف رد تشافي على تصريحات أنشيلوتي ؟

أكد صانع الألعاب السابق في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة القادمة أمام رايو فايكانو: "أتفق مع أنشيلوتي تماماً فيما قاله.

"لا اعتبره نقداً وإنما إشادة، ما قاله يؤكد العمل الكبير الذي نقوم به."

يذكر أن برشلونة بات على أعتاب الظفر بلقب الدوري الإسباني في ظل تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.