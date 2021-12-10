تشافي يوافق على بيع فرينكي دي يونغ وتير شتيغين

أكدت تقارير أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وافق على بيع النجمين فرينكي دي يونغ ومارك أندريه تير شتيغين بأسرع وقت ممكن.

ولم ينجح دي يونغ لاعب خط وسط أياكس السابق في ترك الإضافة المأمولة منذ ارتداء قميص البارسا في صيف عام 2019.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن صاحب الـ 24 عاماً فشل في إقناع المدير الفني الجديد بقدراته، خصوصاً بعد خروج الفريق المخيب من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

كما أن المستوى المتواضع الذي ظهر به تير شتيغين لم يشفع له أيضاً، رغم أنه كان أحد أفضل لاعبي البلاوغرانا خلال المواسم الماضية.

وبات النادي الإسباني مستعداً أيضاً للتخلي عن سيرجينيو ديست وفيليبي كوتينيو وسامويل أومتيتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

ويسعى برشلونة لتوفير سيولة مالية تمكنه من ضم لاعبين جدد لتحقيق رؤية تشافي وإعادة الفريق إلى مكانته ضمن أفضل فرق أوروبا والعالم.