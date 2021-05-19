تشالهانوغلو يرفض عرضاً ضخماً من الدحيل

اتخذ هاكان تشالهانوغلو؛ لاعب وسط إي سي ميلان موقفاً واضحاً بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع ناديه، بيناير الماضي.

وانضم صاحب الـ 27 عاماً للروسونيري في صيف عام 2017 قادماً من باير ليفركوزن، لكن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لصحفي بشبكة "سكاي سبورت" فابريتسيو رومانو، فإن تشالهانوغلو تلقى عرضاً مغرياً للغاية من الدحيل، إذ عرض عليه 32 مليون يورو، على أن يوقع على عقد حتى يونيو 2024.

وأشار الصحفي إلى أن هذا المبلغ هو صافي ما سيتقاضاه الدولي التركي خلال ثلاث سنوات بخلاف الحوافز والمكافآت وغيرها، لكن نجم الوسط قابل العرض بالرفض.

وأوضح أن صاحب الـ 27 عاماً وصلته عروض أخرى، لكنه لا يزال يجري محادثات مع مسؤولي ميلان حتى الآن، لتجديد عقده.

يذكر أن تشالهانوغلو شارك هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 هدفاً آخر.

وبدأ لاعب الوسط الذي ولد في ألمانيا من أصل تركي، مسيرته الاحترافية مع كارلسروه مع ميلان هو أول نادٍ يحترف به خارج بلاده.