تشان: لست سعيداً في يوفنتوس

أبدى إيمري تشان امتعاضه من وضعيته الحالية مع يوفنتوس، وأكد أنه ليس سعيداً بابتعاده عن المشاركة.

وعبر الدولي الألماني في السابق عن رغبته في الرحيل بعد علمه بنية يوفي استبعاده من قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما أثار مشكلة كبيرة حينها.

وقال تشان لوسائل الإعلام بعد مباراة منتخب بلاده الودية أمام غريمه الأرجنتيني: "حالياً لست سعيداً، لا أشارك كما كان الحال الموسم الماضي، وقتها خضت العديد من المباريات الهامة وظهرت بشكل جيد.

"لم أحصل بعد على فرصتي، لكني أعتقد أني سأحصل عليها بعد عودتي من المنتخب، أدين بالفضل للمدرب يواكيم لوف لأنه استدعاني رغم عدم مشاركتي كثيراً مع يوفنتوس".

وتعادل منتخبا ألمانيا والأرجنتين ودياً 2-2 الأربعاء.