تشايمبرلين: صلاح وماني وفيرمينو مصدر إلهام للجميع

أشاد لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد تشايمبرلين بزميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، معتبرهما نموذجاً يحتذى به، لكل من يريد تعلم تسجيل الأهداف.

ولعب الثنائي دوراً رئيسياً في انتصارات الريدز الأخيرة، والتي ختمها الفريق بسحق ساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة السبت الماضي ضمن الدوري الإنجليزي.

وقال نجم الوسط: "صلاح وفيرمينو قدوة لكل من يريد تعلم كيفية تسجيل الأهداف".

وعن عودة للمشاركة بانتظام في الآونة الأخيرة واتساع فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى 22 نقطة، قال لاعب آرسنال السابق "شاركت مع الفريق في آخر 5 مباريات، وهذا أمر رائع بحق، وهذا يساعد على التواصل أكثر مع اللاعبين والطريقة التي يلعب بها الفريق.

"الأمر يتوقف على السهولة التي نلعب بها، ما يجعلني أتواجد في أماكن تعطيني فرصة للتصويب والتأثير على المباراة، من حسن الحظ بعض التسديدات سكنت الشباك".

وعاد للحديث عن زميليه: "هذا ما يفعله أيضاً لاعبونا الهدافون صلاح و(ساديو) ماني وفيرمينو، هؤلاء قدوة لأي شخص يريد تعلم كيفية تسجيل الأهداف، فقط عليك مشاهدة ومتابعة ما يقومون به والتواجد في المكان المناسب للتسجيل".

وختم حدثه: "لدينا العديد من اللاعبين الذين يستطيعون وضعك في مواقف جيدة، لذلك لا نتوقف عن خلق الفرص، كنت سعيداً بتسجيل هدفين في آخر مباراتين، لكن الأمر يتوقف علينا جميعاً والتأكد من قدرتنا على إنهاء الموسم بنفس القوة".

وسيكمل ليفربول رحلة البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاماً، بمواجهة نوريتش سيتي على ملعب كارو رود منتصف الشهر ضمن المرحلة الـ 26 من البطولة.