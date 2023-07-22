تشكيلات الفرق: آرسنال - مانشستر يونايتد (مباراة ودية)

يتصادم عملاقا الكرة الإنجليزية آرسنال ومانشستر يونايتد ليلة السبت في لقاء ودي مرتقب يشهده ملعب ميتلايف في نيوجيرزي بالولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم القادم.

تقام المباراة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة آرسنال المتوقعة (4-3-3)

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، جوراين تيمبر، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني

الوسط: مارتن أوديغارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا، فولارين بالوغون، غابرييل مارتينيلي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة (4-3-3)

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، براندون ويليامز

الوسط: دوني فان دي بيك، حنبعل المجبري، مايسون ماونت

الهجوم: جايدون سانشو، أنتوني مارسيال، آماد ديالو