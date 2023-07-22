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تشكيلات الفرق: آرسنال - مانشستر يونايتد (مباراة ودية)

تاريخ النشر: 22 تمّوز / يوليو 2023 - 10:33
آرسنال يتحدى مانشستر يونايتد (Photo by Stefani Reynolds / AFP)
آرسنال يتحدى مانشستر يونايتد (Photo by Stefani Reynolds / AFP)

يتصادم عملاقا الكرة الإنجليزية آرسنال ومانشستر يونايتد ليلة السبت في لقاء ودي مرتقب يشهده ملعب ميتلايف في نيوجيرزي بالولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم القادم.

تقام المباراة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة آرسنال المتوقعة (4-3-3)

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل
الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، جوراين تيمبر، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني
الوسط: مارتن أوديغارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز
الهجوم: بوكايو ساكا، فولارين بالوغون، غابرييل مارتينيلي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة (4-3-3)

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: دين هندرسون
الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، براندون ويليامز
الوسط: دوني فان دي بيك، حنبعل المجبري، مايسون ماونت
الهجوم: جايدون سانشو، أنتوني مارسيال، آماد ديالو

كلمات دالة:مانشستر يونايتدآرسنال

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