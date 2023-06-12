تشكيلات الفرق: ألمانيا - أوكرانيا

يواجه منتخب ألمانيا ضيفه الأوكراني اليوم الاثنين على أرضية ملعب فيسر شتاديون في بريمن في مباراة دولية ودية مرتقبة.

ومن المتوقع أن يعمل هانزي فليك المدير الفني للمانشافت على تجريب بعض الحلول التكتيكية من أجل النهوض بمستوى الفريق ككل بعد خيبة أمل الخروج من دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة اليوم

المدرب: هانزي فليك

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: نيكو شلوتيربيك، أنتونيو روديغر، ماتياس غينتر

الوسط: ديفيد راوم، ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، يوناس هوفمان

الهجوم: جمال موسيالا، نيكلاس فولكروغ، ليروي ساني

تشكيلة أوكرانيا المتوقعة اليوم

المدرب: سيرجي ريبروف

حراسة المرمى: آناتولي تروبين

الدفاع: فيتالي ميكولينكو، ميكولا ماتفينكو، أوليكساندر سفاتوك، يوخيم كونوبليا

الوسط: جيورجي سوداكوف، روسلان مالينوفسكي، أندريه يارمولينو، تاراس ستيبانينكو

الهجوم: آرتيم دوفبيك، ميخيلو مودريك