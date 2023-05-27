تشكيلات الفرق: إشبيلية - ريال مدريد في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد مستضيفه إشبيلية في مواجهة صعبة ومنتظرة يحتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان مساء اليوم السبت لحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

يطمح الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل ضمان المركز الثاني، فيما يسعى إشبيلية للارتقاء أكثر على سلم الترتيب العام كونه يحتل حالياً المركز العاشر.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد بركات.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام ريال

المدرب: مينديلبار

حراسة المرمى: ديميتروفيتش

الدفاع: تيليش، ريكيك، بادي، مونتيل

الوسط: راكيتيتش، فيرناندو، أوكامبوس، توريس، لاميلا

الهجوم: مير

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إشبيلية

المدرب: أنشيلوتي

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: آلابا، روديغر، ميليتاو، كارفاخال

الوسط: سيبايوس، تشواميني، كامافينغا

الهجوم: رودريغو، هازارد، فالفيردي