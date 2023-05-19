تشكيلات الفرق: الأهلي - الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الأهلي المصري فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة على أرضية ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتهى لقاء الذهاب بين عملاقي الكرة الإفريقية يوم الجمعة الماضي بفوز الفريق المصري بنتيجة 3-0.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 4.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الترجي

المدرب: مارسيل كولر

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

الوسط: مروان عطية، آليو ديانغ، عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، أحمد عبد القادر

تشكيلة الترجي المتوقعة أمام الأهلي

المدرب: نبيل معلول

حراسة المرمى: صدقي الدبشي

الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح

الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوجرين

الهجوم: معتز الزدام، محمد علي بن حمودة، رشاد العرفاوي