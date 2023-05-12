تشكيلات الفرق: الترجي - الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الترجي الرياضي التونسي خصمه الأهلي المصري اليوم الجمعة على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

المدرب: نبيل معلول

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، ياسين مرياح.

الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، صابر بوغرين

الهجوم: معتز الزدام، محمد علي بن حمودة، رشاد العرفاوي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

المدرب: مارسيل كولر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم.

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد القندوسي

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمود كهربا