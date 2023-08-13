تشكيلات الفرق: النصر - الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من النصر ونظيره الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

يخوض نادي النصر مواجهة خارج الديار أمام نادي الاتفاق على أرضية ملعب "استاد الأمير محمد بن فهد" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-24، الإثنين الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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النصر العالمي يدخل أولى مواجهاته في دوري روشن منتشيًا بحصوله على أول لقب هذا الموسم عقب فوزه ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 على حساب الهلال في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس ، علي لاجامي ، عبد الله مادو ، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، سيكو فوفانا ، الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أنديرسون تاليسكا

تشكيلة الاتفاق المتوقعة أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي ، مارسيل تيسراند ، جاك هيندري ، عبد الله الخطيب

خط الوسط: جوردان هندرسون ، بيرات أوزديمير ، محمد الكويكبي ، علي هزازي

خط الهجوم: موسى ديمبلي ، روبين كايسون