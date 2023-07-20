تشكيلات الفرق: النصر - بنفيكا لمباراتهما الودية

يواصل النصر السعودي استعداداته للموسم المقبل بمباراة ودية مرتقبة وصعبة أمام بنفيكا البرتغالي ستجمعهما على أرضية ملعب آلغارفي ليلة الخميس.

ومن المتوقع أن يعول مدرب "العالمي" الجديد لويس كاسترو في هذا اللقاء على نجوم الفريق أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا والتعاقدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام بنفيكا

المدرب: لويس كاسترو

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: سلطان الغانم، عبد الله مادو، علي لاجامي، غيسلان كونان

الوسط: عبد الرحمن غريب، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، جلال الدين ماشاريبوف

الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو

تشكيلة بنفيكا المتوقعة اليوم

المدرب: روجر شميدت

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

الدفاع: أليكساندر باه، موراتو، أنتونيو سيلفا، دافيد يوراسيك

الوسط: فلورنتينو، أوركون كوكتشو، آنخيل دي ماريا، رافا سيلفا

الهجوم: غونسالو راموس