تشكيلات الفرق: الهلال - أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

البوابة - يصطدم الهلال السعودي بمستضيفه أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا يوم السبت على أرضية ملعب سايتاما في اليابان.

انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم السبت المنصرم في الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيلة الهلال المتوقعة

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سوو، سعود عبد الحميد

الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو

الهجوم: ميشيل، أوديون إيغالو، موسى ماريغا

تشكيلة أوراوا المتوقعة

المدرب: ماسيج سكورزا

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا

الدفاع: هيوكي ساكاي، أليكساندر شولتز، ماريوس هويبراتن، تاكاهيرو آكيموتو

الوسط: آتسوكي إيتو، كين إياو، تومواكي أوكوبو، يوشيو كويزومي، تاكاهيرو سيكيني

الهجوم: شينزو كوروكي