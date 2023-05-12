تشكيلات الفرق: الهلال - الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الهلال مع جاره الوحدة اليوم الجمعة على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة

المدرب: رامون دياز

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون سوو، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا

الهجوم: أوديون إيغالو

تشكيل الوحدة المتوقع أمام الهلال

المدرب: لويس سييرا

حراسة المرمى: منير محمدي

الدفاع: إسلام هوساوي، أوسكار، علي مكي، أمير كردي

الوسط: وليد باخشوين، علاء حجي، فيصل فجر، آنسيلمو، كريم يودا

الهجوم: جان بوغيل