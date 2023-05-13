تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - أجاكسيو في الدوري الفرنسي

يلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه أجاكسيو مساء اليوم السبت على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة أمام أجاكسيو

المدرب: كريستوف غالتيه

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: راموس، ماركينيوس، بيريرا

الوسط: بيرنات، فيتينيا، فيراتي، حكيمي

الهجوم: مبابي، إيكيتيكي، ميسي

تشكيلة أجاكسيو المتوقعة أمام سان جيرمان

المدرب: أوليفير بانتالوني

حراسة المرمى: سولاكارو

الدفاع: ديالو، غونزاليز، فيدال، يوسف

الوسط: كوتاديور، مانغاني، ماركيتي

الهجوم: سبادانودا، الإدريسي، هاموما