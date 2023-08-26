تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - لانس في الدوري الفرنسي 23-24

يلتقي باريس سان جيرمان وضيفه لانس على أرضية ملعب بارك دي برانس ليلة السبت في لقاء قمة مرتقب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة

المدرب: لويس إنريكي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز، مانويل أوغارتي، وارين زاير إيميري

الهجوم: كيليان مبابي، غونكالو راموس، عثمان ديمبيلي

تشكيلة لانس المتوقعة

المدرب: فرانك هايسي

حراسة المرمى: برايس سامبا

الدفاع: فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، جوناثان غراديت

الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، ساليس عبد الصمد، أندي ضيوف، دايفر ماكادو

الهجوم: أنجيلو فولجيني، أدريان توماسون، فلوريان سوتوكا