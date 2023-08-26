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تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - لانس في الدوري الفرنسي 23-24

تاريخ النشر: 26 آب / أغسطس 2023 - 09:36
من المتوقع أن يقود مبابي هجوم باريس سان جيرمان اليوم (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
من المتوقع أن يقود مبابي هجوم باريس سان جيرمان اليوم (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

يلتقي باريس سان جيرمان وضيفه لانس على أرضية ملعب بارك دي برانس ليلة السبت في لقاء قمة مرتقب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة

المدرب: لويس إنريكي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي
الوسط: فابيان رويز، مانويل أوغارتي، وارين زاير إيميري
الهجوم: كيليان مبابي، غونكالو راموس، عثمان ديمبيلي

تشكيلة لانس المتوقعة 

المدرب: فرانك هايسي

حراسة المرمى: برايس سامبا
الدفاع: فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، جوناثان غراديت
الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، ساليس عبد الصمد، أندي ضيوف، دايفر ماكادو
الهجوم: أنجيلو فولجيني، أدريان توماسون، فلوريان سوتوكا

كلمات دالة:باريس سان جيرمانلانسالدوري الفرنسي

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