تشكيلات الفرق: باريس سان جيرمان - لانس في الدوري الفرنسي 23-24

يلتقي باريس سان جيرمان وضيفه لانس على أرضية ملعب بارك دي برانس ليلة السبت في لقاء قمة مرتقب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.
تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة
المدرب: لويس إنريكي
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي
الوسط: فابيان رويز، مانويل أوغارتي، وارين زاير إيميري
الهجوم: كيليان مبابي، غونكالو راموس، عثمان ديمبيلي
تشكيلة لانس المتوقعة
المدرب: فرانك هايسي
حراسة المرمى: برايس سامبا
الدفاع: فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، جوناثان غراديت
الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، ساليس عبد الصمد، أندي ضيوف، دايفر ماكادو
الهجوم: أنجيلو فولجيني، أدريان توماسون، فلوريان سوتوكا