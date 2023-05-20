تشكيلات الفرق: برشلونة - ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يتصادم برشلونة البطل مع ضيفه الصعب ريال سوسيداد اليوم السبت في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناتي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس، وbeIN Sports HD 1 بتعليق علي الحنيطي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال سوسيداد

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

الدفاع: أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستينسن، رونالد آراوخو، جولز كوندي

الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ

الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

تشكيلة سوسيداد المتوقع أمام البارسا

المدرب: إيمانول ألغاوسيل

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: آيهين مونيوز، روبن لي نورميند، إيغور زوبيلديا، آندوني غوروسوبيل

الوسط: ميكيل أويارزابال، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيميندي، تاكيفوسا كوبو

الهجوم: دافيد سيلفا، أليكساندر سورلوث