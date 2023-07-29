تشكيلات الفرق: برشلونة - ريال مدريد في الكلاسيكو الودي

يواجه برشلونة غريمه ريال مدريد في لقاء كلاسيكو ودي سيجمعهما ليلة السبت على أرضية ملعب أي تي أند تي في دالاس بالولايات المتحدة الأميركية ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

تقام المباراة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD Sports 1 HD.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

المدرب: تشافي هيرنانديز

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

الدفاع: أليخاندرو بالدي، إيريك غارسيا، رونالد آراوخو، جولز كوندي

الوسط: فرانك كيسي، أوريول روميو، فرينكي دي يونغ

الهجوم: آنسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي، ديفيد آلابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال

الوسط: فيدي فالفيردي، أوريليان تشواميني، توني كروس

الهجوم: جود بيلينغهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور