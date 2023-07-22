تشكيلات الفرق: تشيلسي - برايتون لسلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية

يلاقي تشيلسي خصمه برايتون آند هوف آلبيون في الساعات الأولى من يوم الأحد ضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية الاستعدادية للموسم الجديد على أرضية ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

تقام المباراة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا

الدفاع: مالو غوستو، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، بين تشيلويل

الوسط: كونور غالاغر، إينزو فيرنانديز، كارني تشوكويميكا

الهجوم: رحيم ستيرلينغ، كريستوفر نكونكو، إيان ماتسين

تشكيلة برايتون المتوقعة

المدرب: روبرتو دي زيربي

حراسة المرمى: بارت فيربروغن

الدفاع: جويل فيلتمان، لويس دانك، آدم ويبستر، بيرفيتس إيستوبينيان

الوسط: مويسيس كايسيدو، محمود داوود، سولي مارتش، آدم لالانا، كاورو ميتوما

الهجوم: إيفان فيرغسون