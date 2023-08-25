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تشكيلات الفرق: تشيلسي - لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 23-24

تاريخ النشر: 25 آب / أغسطس 2023 - 10:58
تشيلسي مطالب بتحقيق الفوز بعد تعادل وخسارة في الجولتين الأوليين (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
تشيلسي مطالب بتحقيق الفوز بعد تعادل وخسارة في الجولتين الأوليين (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

يتطلع تشيلسي لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 حينما يستضيف لوتون تاون ليلة الجمعة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

تقام المبارة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو

حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: ليفاي كولويل، تياغو سيلفا، آكسيل ديساسي
الوسط: بين تشيلويل، مويسيس كايسيدو، إينزو فيرنانديز، مالو غوستو
الهجوم: كونور غالاغر، رحيم ستيرلينغ، نيكولاس جاكسون

تشكيلة لوتون تاون المتوقعة

المدرب: روب إدواردز

حراسة المرمى: توماس كامينسكي
الدفاع: آماري بيل، توم لوكير، مادس أندرسون
الوسط: ريان غايلس، تاهيث تشونغ، مارفيلوس ناكامبا، بيلي رادوك مبانزو، عيسى كابوري
الهجوم: إيلايجا آديبايو، كارلتون موريس

كلمات دالة:تشيلسيلوتون تاونالدوري الإنجليزي

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