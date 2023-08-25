تشكيلات الفرق: تشيلسي - لوتون تاون في الدوري الإنجليزي 23-24

يتطلع تشيلسي لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 حينما يستضيف لوتون تاون ليلة الجمعة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.
تقام المبارة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
تشكيلة تشيلسي المتوقعة
المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: ليفاي كولويل، تياغو سيلفا، آكسيل ديساسي
الوسط: بين تشيلويل، مويسيس كايسيدو، إينزو فيرنانديز، مالو غوستو
الهجوم: كونور غالاغر، رحيم ستيرلينغ، نيكولاس جاكسون
تشكيلة لوتون تاون المتوقعة
المدرب: روب إدواردز
حراسة المرمى: توماس كامينسكي
الدفاع: آماري بيل، توم لوكير، مادس أندرسون
الوسط: ريان غايلس، تاهيث تشونغ، مارفيلوس ناكامبا، بيلي رادوك مبانزو، عيسى كابوري
الهجوم: إيلايجا آديبايو، كارلتون موريس