تشكيلات الفرق: تشيلسي - ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من تشيلسي ونظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يبدأ اليوم كل من ليفربول وتشيلسي مشوارهما في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء مرتقب يجمع بينهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة الأولى.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-24

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس ، ديساسي ، كولويل ، تشيلويل

خط الوسط: كالاجر ، إنزو فيرنانديز ، تشوكويميكا

خط الهجوم: ستيرلينغ ، جاكسون ، مودريك

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-24