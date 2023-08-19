  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلات الفرق: توتنهام - مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 23-24

تشكيلات الفرق: توتنهام - مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 23-24

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 10:34
توتنهام يتحدى مانشستر يونايتد اليوم (Photo by Glyn KIRK / AFP)
توتنهام يتحدى مانشستر يونايتد اليوم (Photo by Glyn KIRK / AFP)

يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه مانشستر يونايتد اليوم السبت في مباراة صعبة لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تقام المواجهة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة

المدرب: آنجي بوستيكوغلو

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو
الدفاع: ديستني أودوغي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، إيمرسون
الوسط: جيمس ماديسون، أوليفر سكيب، يفي بوسوما
الهجوم: ريتشارليسون، هيونغ مين سون، ديان كولوسيفسكي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندرية أونانا
الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: مايسون ماونت، كاسيميرو، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، أنتوني
الهجوم: أنتوني مارسيال

كلمات دالة:توتنهاممانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن