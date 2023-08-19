تشكيلات الفرق: توتنهام - مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 23-24

يستضيف توتنهام هوتسبير غريمه مانشستر يونايتد اليوم السبت في مباراة صعبة لحساب الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تقام المواجهة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة

المدرب: آنجي بوستيكوغلو

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوغي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، إيمرسون

الوسط: جيمس ماديسون، أوليفر سكيب، يفي بوسوما

الهجوم: ريتشارليسون، هيونغ مين سون، ديان كولوسيفسكي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندرية أونانا

الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا

الوسط: مايسون ماونت، كاسيميرو، ماركوس راشفورد، برونو فيرنانديش، أنتوني

الهجوم: أنتوني مارسيال