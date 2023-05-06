تشكيلات الفرق: ريال مدريد - أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

البوابة - يتصادم ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت على أرضية ملعب لا كارتوخا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا (كأس الملك).

تقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق بلال علام.

فيما يلي تشكيلتا الفريقين المتوقعتان

تشكيلة ريال مدريد

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: إدواردو كامافينغا، ديفيد آلابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال

الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، توني كروس

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريغو غوس.

تشكيلة أوساسونا

المدرب: جاغوبا أراساتي

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا

الدفاع: مانو سانشيز، خوان كروز، آريدان هيرنانديز، روبن بينيا

الوسط: إيكر مونيوز، جون مونكايولا، آيمار أوروز

الهجوم: موي غوميز، كيكي غارسيا، كيكي بارخا