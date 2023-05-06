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تشكيلات الفرق: ريال مدريد - أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

تاريخ النشر: 06 أيّار / مايو 2023 - 11:58
ريال مدريد يتطلع للظفر باللقب اليوم (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يتطلع للظفر باللقب اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يتصادم ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت على أرضية ملعب لا كارتوخا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا (كأس الملك).

تقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق بلال علام.

فيما يلي تشكيلتا الفريقين المتوقعتان

تشكيلة ريال مدريد

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: إدواردو كامافينغا، ديفيد آلابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال
الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، توني كروس
الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريغو غوس.

تشكيلة أوساسونا

المدرب: جاغوبا أراساتي

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا
الدفاع: مانو سانشيز، خوان كروز، آريدان هيرنانديز، روبن بينيا
الوسط: إيكر مونيوز، جون مونكايولا، آيمار أوروز
الهجوم: موي غوميز، كيكي غارسيا، كيكي بارخا

كلمات دالة:ريال مدريدأوساسوناكأس ملك إسبانيا

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