تشكيلات الفرق: ريال مدريد - أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

البوابة - يتصادم ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت على أرضية ملعب لا كارتوخا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا (كأس الملك).
تقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق بلال علام.
فيما يلي تشكيلتا الفريقين المتوقعتان
تشكيلة ريال مدريد
المدرب: كارلو أنشيلوتي
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: إدواردو كامافينغا، ديفيد آلابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال
الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، توني كروس
الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريغو غوس.
تشكيلة أوساسونا
المدرب: جاغوبا أراساتي
حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا
الدفاع: مانو سانشيز، خوان كروز، آريدان هيرنانديز، روبن بينيا
الوسط: إيكر مونيوز، جون مونكايولا، آيمار أوروز
الهجوم: موي غوميز، كيكي غارسيا، كيكي بارخا
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