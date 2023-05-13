تشكيلات الفرق: ريال مدريد - خيتافي في الدوري الإسباني

يحل خيتافي ضيفاً على ريال مدريد اليوم السبت في ديربي مدريدي يحتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

المدرب: كارلو أنشيلوتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز، أنتونيو روديغر، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز

الوسط: إدواردو كامافينغا، داني سيبايوس، أوريليان تشواميني

الهجوم: ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ماركو آسينسيو

تشكيلة خيتافي المتوقعة أمام ريال مدريد

المدرب: بيبي بوردالياس

حراسة المرمى: دافيد سوريا

الدفاع: خوان إيغليسياس، ستيفان ميتروفيتش، دجيني، غاستون

الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش، لويس ميلا، بورخا مايورال، بورتو

الهجوم: كارليس آلينيا، خايمي ماتا