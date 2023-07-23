تشكيلات الفرق: ريال مدريد - ميلان في المباراة الودية 2023

تعرف على كل ما يخص تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من ريال مدريد ونظيره إي سي ميلان في اللقاء الودي 2023 المنتظر فجر الإثنين، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

يخوض كل من ريال مدريد وإي سي ميلان أولى المواجهات بالنسبة لهما بعد فترة التوقف الماضية عقب انتهاء الموسم الكروي، وذلك على أرضية ملعب "روز بول" في أميركا ضمن جولة أبطال كرة القدم 2023 التحضيرية للأندية.

عشاق الميرنغي ينتظرون متابعة هذا اللقاء بشغف لمشاهدة الصفقات الجديدة هذا الصيف مثل جود بيلينغهام، والتركي الصاعد أردا غولر، فيما ينتظر عشاق البيغ الميلان مشاهدة النجم الجديد في الفريق كريستيان بوليسيتش الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ميلان في اللقاء الودي 2023

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، روديغر ، غارسيا

خط الوسط: بيلينغهام ، تشواميني ، كروس

خط الهجوم: رودريغو ، خوسيلو ، فينيسيوس جونيور

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ريال مدريد في اللقاء الودي 2023

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا ، غابيا ، توموري ، فلورينزي

خط الوسط: لوفتوس تشيك ، بوبيغا ، لياو

خط الهجوم: كرونيش ، جيرو ، بوليسيتش