تشكيلات الفرق: ليفربول - برينتفورد في الدوري الإنجليزي

البوابة - يستضيف ليفربول خصمه برينتفورد اليوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد في مواجهة قوية ومرتقبة ضمن الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل الريدز اللقاء وهم يحتلون المركز الخامس برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فيما يقبع برينتفورد في المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

يمكن متابعة مباراة اليوم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

الوسط: كيرتيس جونز، فابينيو، هارفي إيليوت

الهجوم: لويس دياز، كودي غاكبو، محمد صلاح

تشكيلة برينتفورد المتوقعة

المدرب: توماس فرانك

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: ريكو هنري، بين مي، إيثان بينوك، آرون هيكي

الوسط: ماتياس ينسن، فرانك أونيكا، جوش داسيلفا

الهجوم: كيفين شايد، إيفان توني، بريان مبويمو