تشكيلات الفرق: مانشستر سيتي - آرسنال في الدرع الخيرية 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من مانشستر سيتي ونظيره آرسنال في الدرع الخيرية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يخوض مانشستر سيتي اليوم مواجهة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد أمام المنافس الشرس نادي آرسنال على أرضية ملعب "ويمبلي" في إطار منافسات كأس الدرع الخيرية 2023.

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ومن المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين الفريقين، حيث سيحاول كل من بيب غوارديولا وميكيل أرتيتا فرض السطوة على الملاعب الإنجليزية منذ البداية وقبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2023

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تيمبير ، ساليبا ، جابرييل ، تومياسو

خط الوسط: أوديغارد ، رايس ، بارتي

خط الهجوم: ساكا ، نيكيتياه ، مارتينيلي

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام آرسنال في البطولة العربية 2023