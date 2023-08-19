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تشكيلات الفرق: مانشستر سيتي - توتنهام في الدوري الإنجليزي 23-24

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 11:47
مانشستر سيتي يلاقي نيوكاسل اليوم بعد أيام قليلة من فوزه بكأس السوبر الأوروبي (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)
مانشستر سيتي يلاقي نيوكاسل اليوم بعد أيام قليلة من فوزه بكأس السوبر الأوروبي (Photo by Angelos Tzortzinis / AFP)

يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب مواجهة صعبة ليلة السبت حين يستضيف نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

المدرب: بيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: ريكو لويس، يوسكو غفارديول، روبن دياش، كايل ووكر
الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، رودري، جاك غريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين
الهجوم: إيرلينغ هالاند

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة

المدرب: إيدي هاو 

حراسة المرمى: نيك بوب
الدفاع: دان بيرن، سفين بوتمان، فابيان شار، كيران تريبير
الوسط: ساندرو تونالي، برونو غيماريش، جويلينتون
الهجوم: هارفي بارنز، أليكساندر إيساك، ميغيل آلميرون

كلمات دالة:مانشستر سيتينيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي

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