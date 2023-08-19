تشكيلات الفرق: مانشستر سيتي - توتنهام في الدوري الإنجليزي 23-24

يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب مواجهة صعبة ليلة السبت حين يستضيف نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة

المدرب: بيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون

الدفاع: ريكو لويس، يوسكو غفارديول، روبن دياش، كايل ووكر

الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، رودري، جاك غريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين

الهجوم: إيرلينغ هالاند

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة

المدرب: إيدي هاو

حراسة المرمى: نيك بوب

الدفاع: دان بيرن، سفين بوتمان، فابيان شار، كيران تريبير

الوسط: ساندرو تونالي، برونو غيماريش، جويلينتون

الهجوم: هارفي بارنز، أليكساندر إيساك، ميغيل آلميرون