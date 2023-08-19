تشكيلات الفرق: مانشستر سيتي - توتنهام في الدوري الإنجليزي 23-24

يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب مواجهة صعبة ليلة السبت حين يستضيف نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة
المدرب: بيب غوارديولا
حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: ريكو لويس، يوسكو غفارديول، روبن دياش، كايل ووكر
الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، رودري، جاك غريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين
الهجوم: إيرلينغ هالاند
تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة
المدرب: إيدي هاو
حراسة المرمى: نيك بوب
الدفاع: دان بيرن، سفين بوتمان، فابيان شار، كيران تريبير
الوسط: ساندرو تونالي، برونو غيماريش، جويلينتون
الهجوم: هارفي بارنز، أليكساندر إيساك، ميغيل آلميرون