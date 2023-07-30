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تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - بوروسيا دورتموند لمباراتهما الودية

تاريخ النشر: 30 تمّوز / يوليو 2023 - 07:57
مانشستر يونايتد يتحدى دورتموند (Photo by Leonardo Munoz / AFP)
مانشستر يونايتد يتحدى دورتموند (Photo by Leonardo Munoz / AFP)

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي خصمه بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة ودية تقام بينهما فجر الاثنين على أرضية ملعب آليجيانت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية ضمن استعدادات الطرفين للموسم القادم.

تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، مايسون ماونت
الهجوم: جايدون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني

تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة

المدرب: إيدين ترزيتش

حراسة المرمى: غريغور كوبيل
الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلز، نيكلاس سوله، توماس مونييه
الوسط: مارسيل سابيتزر، إيمري تشان، دونيل مالين، يوليان براندت، كريم آديمي
الهجوم: سيباستيان هالر

كلمات دالة:مانشستر يونايتدبوروسيا دورتموند

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