تشكيلات الفرق: مان سيتي - مان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يتصادم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى غداً السبت على أرضية ملعب ويمبلي في لندن.
تقام المباراة المرتقبة بين العملاقين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.
تشكيلة مان سيتي المتوقعة
المدرب: جوسيب غوارديولا
حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا
الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، كايل ووكر
الوسط: جون ستونز، رودري، جاك غريليش، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا
الهجوم: إيرلينغ هالاند
تشكيلة مان يونايتد المتوقعة
المدرب: إيريك تين هاغ
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: لوك شو، فيكتور لينديلوف، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش، أليخاندرو غارناتشو
الهجوم: ماركوس راشفورد