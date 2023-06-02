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تشكيلات الفرق: مان سيتي - مان يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تاريخ النشر: 02 حزيران / يونيو 2023 - 06:37
مانشستر سيتي يتطلع للتفوق على يونايتد (Photo by Paul ELLIS / AFP)
مانشستر سيتي يتطلع للتفوق على يونايتد (Photo by Paul ELLIS / AFP)

يتصادم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى غداً السبت على أرضية ملعب ويمبلي في لندن.

تقام المباراة المرتقبة بين العملاقين في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا
الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، كايل ووكر
الوسط: جون ستونز، رودري، جاك غريليش، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا
الهجوم: إيرلينغ هالاند

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: لوك شو، فيكتور لينديلوف، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش، أليخاندرو غارناتشو
الهجوم: ماركوس راشفورد

كلمات دالة:مانشستر سيتيمانشستر يونايتدكأس الاتحاد الإنجليزي

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