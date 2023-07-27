  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلات الفرق: يوفنتوس - ميلان (تعرف على اللاعبين المتوقع مشاركتهم)

تشكيلات الفرق: يوفنتوس - ميلان (تعرف على اللاعبين المتوقع مشاركتهم)

تاريخ النشر: 27 تمّوز / يوليو 2023 - 12:45
فريق ميلان (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
فريق ميلان (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

يلتقي عملاقا الكرة الإيطالية يوفنتوس وأي سي ميلان فجر الجمعة في مباراة ودية مرتقبة يشهدها ملعب ديغنيتي هيلث سبورتس بارك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD Sports 1 HD.

  • تشكيلة يوفنتوس المتوقعة

المدرب: ماسيميليانو آليغري

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
الدفاع: فيديريكو غاتي، غلايسون بريمر، دانيلو
الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، تيموثي وياه
الهجوم: آركاديوش ميليك، فيديريكو كييزا

  • تشكيلة ميلان المتوقعة

المدرب: ستيفانو بيولي

حراسة المرمى: مايك مانيان
الدفاع: تيو هيرنانديز، ماليك تياو، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا
الوسط: تايجاني ريندرز، كريستيان بوليسيتش، رادي كرونيتش، روبن لوفتوس تشيك، رافاييل لياو
الهجوم: أوليفييه جيرو

كلمات دالة:ميلانيوفنتوس

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن