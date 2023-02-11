يواجه آرسنال متصدر الترتيب ضيفه برينتفورد اليوم السبت في مواجهة مهمة يحتضنها ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل

خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، غابرييل ماغالايس، ويليام ساليبا، بين وايت.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت تشاكا، غابرييل مارتينيلي، مارتن أوديغارد، بوكايا ساكا.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.