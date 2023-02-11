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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 11:12
آرسنال يسعى للتغلب على برينتفورد اليوم (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يسعى للتغلب على برينتفورد اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه آرسنال متصدر الترتيب ضيفه برينتفورد اليوم السبت في مواجهة مهمة يحتضنها ملعب الإمارات ضمن الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل
خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، غابرييل ماغالايس، ويليام ساليبا، بين وايت.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت تشاكا، غابرييل مارتينيلي، مارتن أوديغارد، بوكايا ساكا.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.

كلمات دالة:آرسنالبرينتفوردالدوري الإنجليزي

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