يحل آرسنال ضيفاً على بورنموث اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب فيتاليتي ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.