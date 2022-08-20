  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 08:01
جيزوس المتألق يقود هجوم آرسنال اليوم (المصدر: أ ف ب)
جيزوس المتألق يقود هجوم آرسنال اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل آرسنال ضيفاً على بورنموث اليوم السبت في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب فيتاليتي ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 6 نقاط من مباراتين وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.

كلمات دالة:آرسنالبورنموثالدوري الإنجليزي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...